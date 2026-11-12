Erzincan'da balık satış noktaları denetlendi, denetimler sezon boyunca sürecek - Son Dakika
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Erzincan'da balık satış noktaları denetlendi, denetimler sezon boyunca sürecek

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Erzincan\'da balık satış noktaları denetlendi, denetimler sezon boyunca sürecek
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Erzincan'da balık satış noktaları, tazelik, muhafaza ve satış koşulları, yasal boy sınırları ile hijyen şartları açısından denetlendi. İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, sağlıklı ve güvenilir su ürünleri için denetimlerin balık satış sezonu boyunca süreceğini belirtti.

Erzincan'da balık satış noktaları, tazelik, hijyen ve yasal avlanma boyutları açısından denetlendi.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleriyle kentteki balık satış noktalarında incelemelerde bulundu.

Denetimlerde satışa sunulan balıkların tazeliği, muhafaza ve satış koşulları, yasal boy sınırlarına uygunluğu ile hijyen şartları kontrol edildi.

İl Müdürü Koçaker, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir su ürünlerine ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerin balık satış sezonu boyunca devam edeceğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen kriterlere uygun satış yapılması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
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