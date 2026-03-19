Erzincan\'da Bayram Güvenlik Önlemleri Açıklandı

Erzincan Valiliği, Ramazan Bayramı öncesinde il genelinde alınan güvenlik, trafik ve sağlık tedbirlerini açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak bayram tatili süresince vatandaşların huzur ve güven içinde bayram geçirebilmesi için tüm ilgili kurumların eş zamanlı olarak sahada olacağı bildirildi.

Açıklamada, valilik koordinasyonunda Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ve Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bayram boyunca 140 ekip ve 1.164 personelin görev yapacağı belirtilerek, asayiş ve trafik denetimlerinin aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.

Trafik kazalarının önlenmesi, yoğunluğun kontrol altına alınması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla tüm birimlerin teyakkuz halinde olacağı vurgulanan açıklamada, vatandaşlara trafik kurallarına uyma çağrısı yapıldı.

Sağlık hizmetlerine ilişkin bilgilendirmede ise Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bayram süresince 438 personelin görev yapacağı kaydedildi. Personelin 110'unun acil servislerde, 276'sının diğer servislerde, 18'inin Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 36'sının ise evde sağlık hizmetlerinde çalışacağı bildirildi. Ayrıca 20 ambulans ve 10 evde sağlık aracıyla kesintisiz hizmet sunulacağı belirtildi.

Öte yandan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin halk sağlığı ve güvenli gıda arzı için bayram boyunca sahada olacağı, 14 gıda denetçisinin görev yapacağı ifade edildi.

Elektrik, su, doğalgaz ve iletişim hizmetlerinde yaşanabilecek arızalara karşı ilgili kurumların gerekli önlemleri aldığı belirtilen açıklamada, itfaiye ekiplerinin de olası yangın ve benzeri durumlara karşı hazır bekletileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Erzincan Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin fahiş fiyat ve tarife denetimlerini sürdüreceği, 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde ise 21 personelin görev yapacağı bildirildi. - ERZİNCAN