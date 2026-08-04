Erzincan’da arsa yangını büyümeden söndürüldü

Erzincan'da boş arsada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Barış Mahallesi Kanarya Sokak'ta arsa yangını olduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, arsada bulunan kuru otlar ile ağaçların yandığını belirledi. Yangına hızlı şekilde müdahale eden ekipler, alevlerin büyümesini ve bitişikte bulunan meskenlere sıçramasını önleyerek yangını kontrol altına aldı.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları ve gerekli güvenlik kontrolleri gerçekleştirildi. Olay yeri arsa sahibine teslim edilirken, itfaiye ekipleri görevlerini tamamlayarak istasyona döndü.