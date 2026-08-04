Erzincan’da arsa yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan’da arsa yangını büyümeden söndürüldü

Erzincan’da arsa yangını büyümeden söndürüldü
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Barış Mahallesi Kanarya Sokak'ta boş arsada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Kuru ot ve ağaçların yandığı yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Erzincan'da boş arsada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Barış Mahallesi Kanarya Sokak'ta arsa yangını olduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, arsada bulunan kuru otlar ile ağaçların yandığını belirledi. Yangına hızlı şekilde müdahale eden ekipler, alevlerin büyümesini ve bitişikte bulunan meskenlere sıçramasını önleyerek yangını kontrol altına aldı.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları ve gerekli güvenlik kontrolleri gerçekleştirildi. Olay yeri arsa sahibine teslim edilirken, itfaiye ekipleri görevlerini tamamlayarak istasyona döndü.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Erzincan, 3. Sayfa, İtfaiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan’da arsa yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü “Asırlık Gece“ Belgesel çekimleri kapsamında trafiğe kapatıldı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü "Asırlık Gece" Belgesel çekimleri kapsamında trafiğe kapatıldı
İran’da ’İsrail idamları’ devam ediyor: Telegram grubu ele verdi İran’da 'İsrail idamları' devam ediyor: Telegram grubu ele verdi
Türkiye’nin konuştuğu bu görüntülerin ardından kadın cinayeti çıktı: Kıskançlık bahanesine sığındı Türkiye'nin konuştuğu bu görüntülerin ardından kadın cinayeti çıktı: Kıskançlık bahanesine sığındı
Yaşlı adam evinde ölü bulundu: Mahalleli ile akrabalar birbirine girdi Yaşlı adam evinde ölü bulundu: Mahalleli ile akrabalar birbirine girdi
Saldırı büyüyor: Bitcoin cüzdanları güvende mi Saldırı büyüyor: Bitcoin cüzdanları güvende mi?
Trump’ın müzakere sözlerine İran’dan cevap: ABD ile müzakere halinde değiliz Trump'ın müzakere sözlerine İran'dan cevap: ABD ile müzakere halinde değiliz

09:08
Usulsüz vatandaşlık soruşturması 72 şüpheli yakalandı, 7 şirkete kayyum atandı
Usulsüz vatandaşlık soruşturması! 72 şüpheli yakalandı, 7 şirkete kayyum atandı
09:05
Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor
Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor
09:04
Teknedeki görüntü olay Ester, Mbappe’yi aldatıyor mu
Teknedeki görüntü olay! Ester, Mbappe'yi aldatıyor mu?
08:30
1009 gün sonra kürsüye çıkacak Kılıçdaroğlu’na soğuk duş
1009 gün sonra kürsüye çıkacak Kılıçdaroğlu'na soğuk duş
08:08
İstanbul’da ilginç görüntü Yolun ortasına yatıp telefonuyla oynadı
İstanbul'da ilginç görüntü! Yolun ortasına yatıp telefonuyla oynadı
07:49
Menderes Belediyesi’ne operasyon Başkan İlkay Çiçek dahil çok sayıda gözaltı var
Menderes Belediyesi'ne operasyon! Başkan İlkay Çiçek dahil çok sayıda gözaltı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 09:28:19. #.0.3#
SON DAKİKA: Erzincan’da arsa yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.