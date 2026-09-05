Erzincan\'da İki Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

Erzincan'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın Yeni Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen nedenle iki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.