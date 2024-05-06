Erzincan'da HES kanalına düşen dana kurtarıldı - Son Dakika
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Erzincan'da HES kanalına düşen dana kurtarıldı

Erzincan\'da HES kanalına düşen dana kurtarıldı

Erzincan'ın Çağlayan beldesinde bir dana, HES kanalına düştü. Vatandaşların uzun uğraşları sonucu dana kurtarıldı. Vatandaşlar, kanalların etrafının kapatılması gerektiğini belirtti.

06.05.2024 10:52  Güncelleme: 10:55
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Erzincan'ın Çağlayan beldesinde HES kanalına düşen dana, vatandaşların uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Çağlayan beldesinde çiftçilik yapan Ali Taze, hayvanlarını otlatırken büyükbaş hayvanlarından birisinin HES kanalına düştüğünü fark etti. Müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamayan Taze, hemen köy muhtarı ve köylülere haber verdi. Olay yerine gelen vatandaşlar, HES kanalının kapalı kısmına giren danayı aşağı bölümde açık olan yerde beklemeye başladılar. 1 saat kadar zaman geçmesine rağmen dananın aşağı kısma gelmediğini fark eden köylüler, hayvanın düştüğü yerde danayı çağırarak dışarı çıkmasını sağladılar.

Daha sonra Çağlayan Belediyesindeki palaska halatla hayvan bağlanarak, köylülerin de uzun uğraşları sonucu sudan çıkarıldı. DSİ'ye ait su kanalına her yıl onlarca yabani hayvan düştüğünü kaydeden vatandaşlar, Vali'nin bu kanalların etrafına tel yapılması konusunda talimat verdiğini ama geçen zaman zarfında kimsenin bir çalışma yapmadığını kaydettiler.

Vatandaşlar, bir an önce bu kanalların etrafının kapatılması gerektiğini belirttiler. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da HES kanalına düşen dana kurtarıldı - Son Dakika

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