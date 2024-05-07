Erzincan'da İtfaiye Ekipleri Koyunu Kurtardı - Son Dakika
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Erzincan'da İtfaiye Ekipleri Koyunu Kurtardı

Erzincan\'da İtfaiye Ekipleri Koyunu Kurtardı

Erzincan'ın Çadırtepe köyünde sulama kanalına düşen ve balçığa saplanan bir koyun, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çiftçi kendi imkanlarıyla koyunu kurtaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, halat yardımıyla koyunu saplandığı balçıktan kurtararak sahibine teslim etti.

07.05.2024 08:07
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Erzincan'ın Çadırtepe köyünde sulama kanalına düşüp balçığa saplanan koyunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, bugün saat 05. 00 sıralarında Çadırtepe köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir çiftçiye ait koyun köyün dışından geçen sulama kanalına düşerek balçığa saplandı. Çiftçi kendi imkanlarıyla koyunu kurtaramayınca durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri halat yardımıyla koyunu saplandığı sulama kanalındaki balçıktan kurtararak dışarı çıkardılar.

Koyun sahibine teslim edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Erzincan'da İtfaiye Ekipleri Koyunu Kurtardı - Son Dakika
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