Erzincan\'da İtfaiye Ekipleri Koyunu Kurtardı

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Erzincan'ın Çadırtepe köyünde sulama kanalına düşüp balçığa saplanan koyunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, bugün saat 05. 00 sıralarında Çadırtepe köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir çiftçiye ait koyun köyün dışından geçen sulama kanalına düşerek balçığa saplandı. Çiftçi kendi imkanlarıyla koyunu kurtaramayınca durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri halat yardımıyla koyunu saplandığı sulama kanalındaki balçıktan kurtararak dışarı çıkardılar.

Koyun sahibine teslim edildi. - ERZİNCAN