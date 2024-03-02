Erzincan'da İtfaiye, Parmağı Sıkışan Çocuğa Yardım Etti - Son Dakika
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Erzincan'da İtfaiye, Parmağı Sıkışan Çocuğa Yardım Etti

Erzincan\'da İtfaiye, Parmağı Sıkışan Çocuğa Yardım Etti

Erzincan'da bir çocuğun soda, gazoz gibi şişelerin kapağını açmaya yarayan kapak açacağına parmağı sıkıştı. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ekibi, çocuğun parmağını özenli bir şekilde keserek kurtardı. Çocuğun babası ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

02.03.2024 15:00  Güncelleme: 15:04
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Erzincan'da soda, gazoz gibi şişelerin kapağını açmaya yarayan kapak açacağına parmağını sıkıştıran çocuğun yardımına itfaiye yetişti.

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarda Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi acilinde küçük bir çocuğun parmağına geçirdiği metal gazoz açacağının sıkıştığı bilgisi üzerine harekete geçen itfaiye ekibi, hastane acilinin travma bölümüne vardı. Küçük çocuğun yanına varıp gerekli ve özenli bir şekilde müdahale edilmesi sonucunda çocuğun parmağının bulunduğu metal açacak dikkatli ve çocuğun parmağına zarar verilmeden kesilip çocuğun parmağı sıkıştığı metal parçadan kurtarıldı.

Küçük çocuğun babası Hakan Çetin itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da İtfaiye, Parmağı Sıkışan Çocuğa Yardım Etti - Son Dakika

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