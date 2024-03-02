Erzincan'da soda, gazoz gibi şişelerin kapağını açmaya yarayan kapak açacağına parmağını sıkıştıran çocuğun yardımına itfaiye yetişti.
112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarda Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi acilinde küçük bir çocuğun parmağına geçirdiği metal gazoz açacağının sıkıştığı bilgisi üzerine harekete geçen itfaiye ekibi, hastane acilinin travma bölümüne vardı. Küçük çocuğun yanına varıp gerekli ve özenli bir şekilde müdahale edilmesi sonucunda çocuğun parmağının bulunduğu metal açacak dikkatli ve çocuğun parmağına zarar verilmeden kesilip çocuğun parmağı sıkıştığı metal parçadan kurtarıldı.
Küçük çocuğun babası Hakan Çetin itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan'da İtfaiye, Parmağı Sıkışan Çocuğa Yardım Etti - Son Dakika
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