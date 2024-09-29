Erzincan\'da Kaçak Tütün Operasyonu

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda kaçak tütün mamulleri ele geçirildi.
Yapılan çalışmada, 7060 dal doldurulmuş makaron, 644 paket kaçak sigara, 2.8 kilo açık kıyılmış tütün, 58 paket toplam 6900 gram mükerrer bandrollü tütün ele geçirildi.
Şüpheli G.G. hakkında 5607 SKM suçu kapsamında tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN
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