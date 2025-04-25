Erzincan\'da Kaçak Tütün Operasyonu

Erzincan'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bir miktar makaron ve kaçak tütün ele geçirildi. 1 kişi tutuklandı.

İl genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalarda; H.E.K. isimli şahsın deposunda ve M.K. isimli şahsın ikametinde yapılan arama-el koyma işleminde; 111 bin dal mükerrer bandrollü boş makaron, 19.5 kilo mükerrer bandrollü paketli kıyılmış tütün, 224 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ayrıca, Erzincan'a gelen yolcu otobüsünde yapılan armada R.D. isimli şahsa ait bagaj içerisinde 20 adet elektronik sigara ele geçirildi. M.K. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. H.E.K. ve R.D. isimli şahıslar hakkında işlemler adli makamlarca sürdürülmekte. - ERZİNCAN