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Erzincan'da Kafeterya Denetimi

Erzincan\'da Kafeterya Denetimi

Çocuk Şube Müdürlüğü, kafeterya ve kıraathanelerde denetimler yaparak yasadışı uygulamaları tespit etti.

06.03.2025 09:22
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince kafeterya ve kıraathanelerde denetimler gerçekleştirildi.

Kıraathane ve kafeterya denetimi kapsamında, Ordu Caddesi, Kırklar Caddesi ve Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesinde bulunan 12 işletme denetlenerek şahısların GBT sorgusu yapıldı.

Kontroller neticesinde 2 işletmeye; "Ruhsat Faaliyeti Dışında Oyun Oynatma" ve "18 Yaşından Küçüklerin Girmesinin Yasak Olduğu Yerlerde" 18 yaşından küçüklerin bulunması ile ilgili hususlarda gerekli iş ve işlemleri yapıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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