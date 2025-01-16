Erzincan'da Kalp Krizi Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Erzincan'da Kalp Krizi Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Erzincan\'da Kalp Krizi Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Erzincan'da kalp krizi geçiren sürücünün otomobili kamyonete çarptı; 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

16.01.2025 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da sürücünün kalp krizi geçirmesi sonucu otomobilin park halindeki kamyonete çarpmasıyla 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, kalp krizi geçirdiği için hastaneye yetişmeye çalışan Mehmet Murat Karaaslan'ın (53) kullandığı 24 ABT 543 plakalı otomobil, İnönü Mahallesi Refik Aras Sokak'ta seyir halindeyken yol kenarında park halinde bulunan Oktay Sezgin idaresindeki 06 DVG 519 plakalı kamyonete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet Murat Karaaslan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karaaslan'ın kalp krizi sonucu vefat ettiği belirtildi.

Oktay Sezgin'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kalp Krizi, Güvenlik, Otomobil, erzincan, 3-sayfa, Sağlık, trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da Kalp Krizi Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:23 Süper Lig’de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak Süper Lig'de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak
14:47 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
14:05 Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı
13:48 Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı
22:29 Cristiano Ronaldo’ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
22:09 Joe Biden’dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi
21:50 İmzaların atılması an meselesi: Galatasaray’a Wilfried Zaha piyangosu vurdu İmzaların atılması an meselesi: Galatasaray'a Wilfried Zaha piyangosu vurdu
21:47 21 yıl sonra kritik ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara’da konuk edecek 21 yıl sonra kritik ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuk edecek
21:42 RTÜK, Zahide Yetiş’in programındaki skandala ilişkin inceleme başlattı RTÜK, Zahide Yetiş'in programındaki skandala ilişkin inceleme başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 16:05:38. #1.12#
SON DAKİKA: Erzincan'da Kalp Krizi Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.