Erzincan'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın son anda kurtarıldı - Son Dakika
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Erzincan'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın son anda kurtarıldı

Erzincan\'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın son anda kurtarıldı

Erzincan'da kendisinden haber alınamayan kadın, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş halde bulundu. İtfaiyenin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan kadın son anda kurtarıldı. Evde yalnız yaşayan kadının yakınları durumu fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri ve itfaiye olay yerine sevk edildi. Kadın, hastanede yapılan müdahale sonucunda hayati tehlikeyi atlattı.

07.05.2024 13:28
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Erzincan'da kendisinden haber alınamayan kadın, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş halde bulundu. İtfaiyenin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan kadın son anda kurtarıldı.

Olay, Erzincan merkez Kurutilek Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan 63 yaşındaki M.Y.'den şehir dışında yaşayan yakınları bir süre haber alamadı. Bunun üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin evin kapısını açması üzerine kadının hareketsiz halde yattığı görüldü. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği anlaşılan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede müdahale edilen kadının hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın son anda kurtarıldı - Son Dakika

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