Erzincan'da kayıp köpek harabe binada ölüme terk edilmiş halde bulundu - Son Dakika
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Erzincan'da kayıp köpek harabe binada ölüme terk edilmiş halde bulundu

Erzincan\'da kayıp köpek harabe binada ölüme terk edilmiş halde bulundu

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 20 gündür kayıp olan Kangal cinsi bekçi köpeği, harabe bir binada ölüme terk edilmiş halde bulundu. Köpeğin kendi çabasıyla üst kattaki odadan çıkarılmasıyla kurtarıldı. Köpeği hapsettiği düşünülen kişi veya kişiler polis ekiplerince araştırılıyor.

24.06.2024 10:57
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde 20 gündür kayıp Kangal cinsi 3 yaşındaki bekçi köpeği, harabe binada ölüme terk edilmiş haldeyken bulunarak kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Tercan'da özel güvenlik görevlisi Adem Kılıç'a ait 3 yaşındaki Kangal cinsi bekçi köpeği, 20 gün önce kayboldu. Geçen süreçte sahibinin bütün aramalarına rağmen köpek bulunamadı. Dün akşam saatlerinde Tercan ilçe merkezinde bulunan Kazım Karabekir Mahallesinde ikamet eden Ömer Durmuş, mahallede bulunan metruk bir binadan garip sesler duyunca dışarıdan binayı kontrol etti. Durmuş, metruk binanın ikinci katında bir Kangal cinsi köpeğin olduğunu fark edince durumu aranan köpek olabilir diye sahibine haber verdi.

Köpeğin birileri tarafından metruk binanın odasına hapsedilerek kapıya çıkmaması için tel örgüyle çevrildiği anlaşıldı.

Köpeğin kendi çabasıyla metruk binanın üst kattaki odasına çıkıp burada bulunan camdan kurtarılmak için sesler çıkardığını görüldü.

Açlık ve susuzluktan perişan hale gelen köpek merdiven konulup üst kattaki odanın camından çekilerek çıkarıldı. Perişan bir halde olan hayvana hemen su verildi.

Köpeği kim? Ne için? hapsettiği polis ekiplerince araştırılıyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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