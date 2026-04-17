Erzincan'da kuaför ve güzellik merkezlerine denetim - Son Dakika
Erzincan'da kuaför ve güzellik merkezlerine denetim

17.04.2026 07:24  Güncelleme: 07:25
Erzincan'da zabıta ekipleri, şehir genelinde 281 kuaför ve güzellik merkezini denetleyerek ruhsat durumlarını, hijyen kurallarını ve fiyat tarifelerini kontrol etti. Standartlara uymadığı belirlenen 11 iş yeri hakkında işlem başlatıldı.

Erzincan'da zabıta ekiplerince kent genelinde faaliyet gösteren kuaför ve güzellik merkezlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler şehir merkezinde 125 erkek kuaförü, 98 kadın kuaförü ve 58 güzellik merkezi olmak üzere toplam 281 iş yerini denetledi.

Kontrollerde iş yerlerinin ruhsat durumu, sorumlu müdür bulundurulup bulundurulmadığı, ustalık belgeleri, hijyen kuralları ve fiyat tarifeleri incelendi.

Denetimlerde standartlara uymadığı tespit edilen 11 iş yeri hakkında işlem başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

