Erzincan'da Kumar Operasyonu: 4 Kişiye Ceza - Son Dakika
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Erzincan'da Kumar Operasyonu: 4 Kişiye Ceza

Erzincan\'da Kumar Operasyonu: 4 Kişiye Ceza

Erzincan'da düzenlenen operasyonda kumar oynayan 4 kişiye toplam 36 bin 988 TL ceza kesildi.

05.05.2025 10:35
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Erzincan'da bir işletmede düzenlenen operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye 36 bin 988 TL idari para ceza kesildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince; bir işletmede kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 4 şahsın kumar oynadıkları tespit edilerek 9 bin 700 TL paraya ve kumarda kullanılan materyallere adli tahkikata esas olmak üzere el konuldu.

İşletmede kumar oynayan 4 şahsa 5326/34 maddesi gereğince 36 bin 988 TL idari para cezası kesildi. İşletme sahibine ise "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan suçundan işlem yapıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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