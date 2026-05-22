Kurban Bayramı öncesi kuruyemiş işletmelerine denetim

Erzincan Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde kent genelinde kuruyemiş satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince 47 işletmede yapılan denetimlerde iş yeri ruhsatları, hijyen şartları, fiyat etiketleri ve ürün gramajları kontrol edildi.

Denetimlerde, tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının yanı sıra fiyat ve gramaj konusunda mağduriyet yaşanmaması hedeflendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen belediye yetkilileri, halk sağlığının korunması ve tüketici haklarının gözetilmesi amacıyla denetimlerin bayram öncesi ve sonrasında da aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - ERZİNCAN