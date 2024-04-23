Erzincan\'da lokantanın fırın bacasında çıkan yangın söndürüldü

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Erzincan'da lokantanın fırın bacasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

İnönü Mahallesi Merkez Çarşısı 5. Sokakta çatı yangını ihbarı üzerine harekete geçen Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede ihbarın olduğu adrese vardı. Lokantanın fırın bacasındaki köz birikintisinden dolayı kıvılcım çıktığının tespiti üzerine boruda yığılan köz boşaltıldı. Çatı tarafında ise gerekli kontrolleri yapılarak yangın büyümeden söndürüldü. - ERZİNCAN