Erzincan'da maden sahasında toprak kayması: En az 9 kişi toprak altında kaldı - Son Dakika
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Erzincan'da maden sahasında toprak kayması: En az 9 kişi toprak altında kaldı

Erzincan\'da maden sahasında toprak kayması: En az 9 kişi toprak altında kaldı

Erzincan'ın İliç ilçesinde bir maden sahasında meydana gelen toprak kayması sonucunda en az 9 kişi toprak altında kaldı. Olayla ilgili olarak Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun açıklama yaptı.

13.02.2024 17:02  Güncelleme: 17:13
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Erzincan'ın İliç ilçesinde bir maden sahasında toprak kayması meydana geldi. En az 9 kişinin toprak altında kaldığı ifade edildi.

İliç ilçesinde bir maden sahasında saat 14.30 sıralarında yağıştan dolayı toprak kayması meydana geldi. Olayla ilgili konuşan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, ilk belirlemelere göre en az 9 kişinin toprak altında kaldığını söyledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da maden sahasında toprak kayması: En az 9 kişi toprak altında kaldı - Son Dakika


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