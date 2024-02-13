Erzincan'da maden sahasında toprak kayması: İşçiler toprak altında kaldı - Son Dakika
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Erzincan'da maden sahasında toprak kayması: İşçiler toprak altında kaldı

Erzincan\'da maden sahasında toprak kayması: İşçiler toprak altında kaldı

Erzincan'ın İliç ilçesinde bir maden sahasında meydana gelen toprak kayması sonucunda, toprak altında işçilerin kaldığı belirtildi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildiğini açıkladı. Ancak, toprak altında kalan kişi sayısı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

13.02.2024 16:55
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Erzincan'ın İliç ilçesinde bir maden sahasında yağıştan dolayı toprak kayması meydana geldi. Toprak altında işçiler kaldığı belirtildi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç ilçesinde bir maden sahasında toprak kayması meydana geldiğini, toprak altında işçiler olduğunu, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildiğini ifade etti. Toprak kaymasının maden sahasındaki bir vadide meydana gelmesi, bölgede çalışma yapan çok sayıda işçiyi etkilerken, toprak altında kalan kişi sayısı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da maden sahasında toprak kayması: İşçiler toprak altında kaldı - Son Dakika


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