Erzincan'da Merkez Çarşısı inşaatında düşen 26 yaşındaki işçi 11 gün sonra öldü

Erzincan'da Merkez Çarşısı inşaatında düşen 26 yaşındaki işçi 11 gün sonra öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Erzincan Belediyesi'nin Merkez Çarşısı inşaatında yüksekten düşen 26 yaşındaki işçi Hakan Ayçiçek, 11 gün süren yoğun bakım tedavisine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.
Erzincan Belediyesi tarafından yaptırılan Merkez Çarşısı inşaatında yüksekten düşerek ağır yaralanan 26 yaşındaki işçi Hakan Ayçiçek, tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra yaşamını yitirdi.
İnönü Mahallesi 14. Sokak'ta bulunan Merkez Çarşısı inşaatında çalışan Ayçiçek, yüksekten düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ayçiçek, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Hastanede 11 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Ayçiçek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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