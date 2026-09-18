Erzincan\'da midesinde 367,45 gram metamfetamin bulunan şüpheli tutuklandı

Erzincan'da midesinde uyuşturucu taşıdığı belirlenen şüphelinin üzerinden 367,45 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yapılan aramada, şüpheli S.E'nin mide ve bağırsaklarından kapsül şeklinde 39 parça, toplam 367,45 gram metamfetamin çıkarıldı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem yapılan S.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.