Erzincan\'da Minibüs Kaza Yaptı: 3\'ü Çocuk 6 Kişi Yaralandı

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Erzincan'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün sulama kanalına devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan- Çağlayan kara yolu üzeri Değirmenli köyü mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adıyaman'dan Erzincan'a tarım işçilerini taşıyan C.A. idaresindeki 38 BZ 042 plakalı Ford Transit marka minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak su kanalına devrildi. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - ERZİNCAN