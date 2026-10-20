Erzincan\'da okul çevresinde 72 kişi sorgulandı, 28 sivil araç denetlendi

Erzincan'da Güvenli Okul Önleri Uygulaması kapsamında Ziya Gökalp İlkokulu çevresinde gerçekleştirilen denetimlerde 4 servis aracı ve 28 sivil araç kontrol edilirken 72 kişinin sorgulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik yürütülen uygulamaya 6 ekip ve 12 personel katıldı. Denetimlerde okul çevresindeki araçlar denetlenerek şahısların sorgulamaları gerçekleştirildi.

Uygulama sırasında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul çevrelerindeki denetimlerin devam edeceği belirtildi.