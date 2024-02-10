Erzincan'da okul servis araçları ve çevrelerine denetim yapıldı - Son Dakika
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Erzincan'da okul servis araçları ve çevrelerine denetim yapıldı

Erzincan\'da okul servis araçları ve çevrelerine denetim yapıldı

Erzincan'da polis ekipleri, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerine devam edebilmeleri için okul servis araçları ve okul çevrelerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında kahvehane, iddia bayi, internet ve oyun salonu, park ve bahçeler, metruk bina ve okul servis araçları kontrol edildi. Toplamda 612 kişi sorgulandı ve gerekli işlemler yapıldı. Denetim ve uygulamaların eğitim ve öğretim yılı boyunca devam edeceği belirtildi.

10.02.2024 09:45
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Erzincan'da polis ekipleri tarafından okul servis araçları ve okul çevrelerine yönelik denetim yapıldı.

Erzincan'da polis ekiplerince eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemin başlamasıyla beraber denetimler artırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla; Türkiye genelinde olduğu Erzincan'da da eş zamanlı olarak, 73 okul çevresinde 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi Uygulaması' gerçekleştirildi.

Yapılan uygulama kapsamında kahvehane, iddia bayi, internet ve oyun salonu, park ve bahçeler, metruk bina ve okul servis araçları kontrol edilerek, 612 şahıs sorgulanarak ve gerekli işlemler yapıldı.

Denetim ve uygulamaların eğitim ve öğretim yılı boyunca aralıksız devam edeceği öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da okul servis araçları ve çevrelerine denetim yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da okul servis araçları ve çevrelerine denetim yapıldı - Son Dakika
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