Erzincan\'da okul servisleri 2026-2027 eğitim yılı için denetlendi

Erzincan'da okul servisleri 2026-2027 eğitim yılı için denetlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Erzincan'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci döneminde okul servis araçları denetlendi. İl Milli Eğitim, Belediye, Emniyet ve Jandarma temsilcilerinden oluşan komisyon araçların mevzuata uygunluğunu ve sürücü şartlarını kontrol etti; denetimler yıl boyunca sürecek.
Erzincan'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem kapsamında okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
Eski Askerlik Şubesi karşısındaki otopark alanında yapılan denetimler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Erzincan Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından yürütüldü.
Denetimlerde servis araçlarının ilgili mevzuata uygunluğu ile sürücülerin taşıması gereken şartlar kontrol edildi.
Öğrencilerin okullarına güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca sürdürüleceği bildirildi.
Kaynak: İHA
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