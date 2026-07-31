Erzincan’da örtü yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Erzincan’da örtü yangını kontrol altına alındı

Erzincan’da örtü yangını kontrol altına alındı
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Erzincan merkeze bağlı Beşsaray köyünde otluk alan ve tarım arazilerinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Erzincan merkeze bağlı Beşsaray köyünde otluk alan ve tarım arazilerinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ekipleri ile köy sakinlerinin ortak çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Beşsaray köyünde otluk alanda yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye Erzincan Belediyesi İtfaiye ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın nedeniyle ekipler alevlere müdahalede zaman zaman güçlük yaşadı. Yangının yerleşim alanları ile çevredeki tarım arazilerine sıçramasını önlemek amacıyla köy sakinleri de traktörler ve çeşitli ekipmanlarla söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangının büyüklüğü çevre köylerden de fark edilirken, yükselen alevlerin Beşsaray köyüne kilometrelerce uzaklıktaki Işıkpınar köyünden dahi görüldü.

Ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangında geniş bir otluk alan ile tarım arazileri zarar görürken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Erzincan, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan’da örtü yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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