Erzincan'da otomobil belediye otobüsüne arkadan çarptı, sürücü ağır yaralandı
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Erzincan'da Ordu Caddesi'nde otomobil, belediye otobüsüne arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Erzincan'da belediye otobüsüne arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, H.S. (48) idaresindeki 34 PT 0806 plakalı otomobil, Ordu Caddesi'nde Ü.T. yönetimindeki 24 EF 245 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü H.S., Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
H.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
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