Erzincan'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Erzincan'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosikletten savrulan sürücü ağır yaralandı.
Kaza, Erzincan merkez Halitpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 DF 743 plakalı Tofaş marka otomobil ile kuryenin kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan kurye yere çakılarak ağır yaralandı.
Yaralı kurye kaza mahalline sevk edilen ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN
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