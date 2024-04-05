Erzincan'da paten kayan çocuk otomobilin altında kalarak yaralandı - Son Dakika
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Erzincan'da paten kayan çocuk otomobilin altında kalarak yaralandı

Erzincan\'da paten kayan çocuk otomobilin altında kalarak yaralandı

Erzincan merkez Yunus Emre Mahallesinde, sokakta paten kayan 7 yaşındaki kız çocuğu, karşıya geçmeye çalışırken kadın sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı çocuk ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

05.04.2024 09:03  Güncelleme: 09:04
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Erzincan'da sokakta paten kayan çocuk otomobilin altında kalarak yaralandı.

Kaza, Erzincan merkez Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokakta paten kayıp yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki kız çocuğuna, kadın sürücünün kullandığı 51 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan çocuk ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da paten kayan çocuk otomobilin altında kalarak yaralandı - Son Dakika

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