Erzincan\'da paten kayan çocuk otomobilin altında kalarak yaralandı

Erzincan'da sokakta paten kayan çocuk otomobilin altında kalarak yaralandı.
Kaza, Erzincan merkez Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokakta paten kayıp yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki kız çocuğuna, kadın sürücünün kullandığı 51 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan çocuk ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ERZİNCAN
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Bursa Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesi için operasyon düzenledi. Operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan ve izinsiz olarak çalıştırılan 19 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Ayrıca, düzensiz göçmenlere barınma ve iş imkanı sağlayan kişiler de gözaltına alındı.
Adana'da bir apartmana giren ve bir evden 100 gram altın çalan 4 kadından biri yakalanarak tutuklandı. Diğer 3 kadın ise hala firari durumda.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yapılan operasyonda, S.A'ya ait bir depoda yapılan aramada 190 bin dolu, 340 bin boş makaron, kaçak 120 kilogram kıyılmış tütün ile 2 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. S.A. gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.
Tekirdağ Çorlu'da iş ortağıyla yaşanan anlaşmazlık sonucu çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İş ortağı tarafından bıçaklanan bir kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından saldırgan gözaltına alındı.
Erzincan'ın Yaylabaşı Mahallesinde gece saatlerinde arazide çıkan örtü yangını, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Yangın sonrasında soğutma çalışmaları yapıldı.
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