Erzincan\'da paten kayan çocuk otomobilin altında kalarak yaralandı

Bursa'da düzensiz göçle mücadelede 19 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesi için operasyon düzenledi. Operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan ve izinsiz olarak çalıştırılan 19 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Ayrıca, düzensiz göçmenlere barınma ve iş imkanı sağlayan kişiler de gözaltına alındı.