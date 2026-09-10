Erzincan'da polis esnaf ve vatandaşları siber suçlara karşı SİBERAY ile bilinçlendirdi
Erzincan'da polis ekipleri, siber suçların önlenmesi amacıyla Yeni Sanayi Sitesi'ndeki esnaf ve vatandaşlara bilgilendirme yaptı. Etkinlikte teknoloji bağımlılığı, güvenli internet kullanımı, yasa dışı bahis ve siber güvenlik konularında uyarılarda bulunularak broşür dağıtıldı.
Erzincan'da polis ekiplerince esnaf ve vatandaşlara siber suçlara karşı farkındalık oluşturulması amacıyla bilgilendirme yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi ve vatandaşların bu suçlara karşı bilinçlendirilmesi amacıyla SİBERAY programı kapsamında çalışma gerçekleştirildi.
Erzincan Yeni Sanayi Sitesi'ndeki esnaf ve vatandaşlara yönelik etkinliklerde, teknoloji bağımlılığı, güvenli internet kullanımı, yasa dışı bahis, siber suçlar ve siber güvenlik konularında bilgi verildi.
Ekipler, vatandaşların dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunurken, çeşitli bilgilendirici broşürler dağıttı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Erzincan'da polis esnaf ve vatandaşları siber suçlara karşı SİBERAY ile bilinçlendirdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?