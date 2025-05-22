Erzincan'da samanlıkta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Ganiefendi köyünde samanlıkta çıkan yangın itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın başka yerlere sirayet etmeden kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan'da Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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