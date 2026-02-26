Erzincan\'da Siber Güvenlik Semineri

Erzincan'da üniversite öğrencilerine yönelik siber güvenlik farkındalık semineri düzenlendi.
Erzincan Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince, siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi ve vatandaşların dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlendirilmesi amacıyla yürütülen "SİBERAY" programı kapsamında bilgilendirme çalışması yapıldı.
Program çerçevesinde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri ve öğretim görevlilerine seminer verildi.
Seminerde katılımcılara teknoloji bağımlılığı, güvenli internet kullanımı, siber suçlar ve siber zorbalık konularında bilgi aktarıldı, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
Yetkililer, dijital ortamda güvenliğin sağlanmasına yönelik farkındalık çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - ERZİNCAN
