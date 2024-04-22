Erzincan\'da Siber Suçlarla Mücadele Ekipleri Çocukları Bilgilendirdi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Siberay Güneş Fırtınası animasyon filminin tanıtımı yapıldı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri açtıkları stantta çocukları siber suçlar hususunda bilgilendirdi. Dijital bağımlılık, siber suç ve siber zorbalık konularında bilgilendirme yapan polisler konu hakkında detaylı bilgi içeren broşürler dağıttı. Polisler ayrıca; Daire Başkanlığının Kiosk Cihazı ile her yaş grubuna bilgi yarışması düzenleyerek, başarılı katılımcılara çeşitli hediyeler dağıttı. - ERZİNCAN
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, talaş yüklü bir tır şarampole girerek yan yattı. Kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Şanlıurfa'nın Harran ve Birecik ilçelerinde meydana gelen iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı. Harran'da meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı ve her iki sürücü de yaralandı. Birecik'te ise bir otomobil virajı alamayarak tarlaya uçtu ve sürücü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, selüloz yüklü bir tırın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu ölen ya da yaralanan olmadı. Kazada ciddi miktarda maddi zarar meydana geldi.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen 'Otodan Hırsızlık' olayında yapılan araştırmalar sonucunda güvenlik kamera görüntüleri incelenerek 1 şüpheli şahıs yakalandı. Aracın içerisinden çalınan müzik tesisatı ekipmanları ise araç sahibine teslim edildi.
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