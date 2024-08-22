Erzincan\'da Sigara İmalathanesine Operasyon

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Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sigara imalathanesi olarak kullanılan ikamete operasyon düzenlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Erzincan genelinde 5607 Sigara, Tütün veya Alkol Kaçakçılığı suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar neticesinde M.K isimli şahısın sigara sarma imalathanesi olarak kullandığı tespit edilen ikametine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada; 1 adet siyah sarı renkli üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan elektrikli sigara sarma makinesi,23 bin 400 dal doldurulmuş makaron, 31 bin adet bandrolsüz boş makaron,

43 ayrı paket halinde mükerrer bandrollü 43 kg kıyılmış tütün, toplam ağırlığı 2 bin gram gelen kıyılmış açık tütün 7 bin adet sigara paketlemede kullanılan şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi. - ERZİNCAN