Erzincan\'da Sınavda Kopya Düzeniği Ele Geçirildi

Erzincan Lisesinde gerçekleşen Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayı E-Sınavında sınava girecek E.U. isimli şahsın yapılan üst aramasında kameralı kopya düzeneği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan üst aramasında; 1 adet beyaz renkli mobil wifi cihazı ve bu cihaza takılı vaziyette bulunan 1 adet simkart, 1 adet siyah deri ile sarılı düğme görünümlü gizli kamera, 1 adet kart görünümünde iletişim cihazı ve bu cihaza takılı vaziyette bulunan 1 adet simkart,1 adet kulak içi iletişim cihazı ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda E.U. isimli şahsın kopya düzeneğini E.B isimli organizatör şahıstan aldığı tespit edildi.

Konu ile alakalı yürütülen tahkikat kapsamında E.U., E.B. ve S.T. isimli şahıslar gözaltına alınırken adli işlemleri devam ediyor. - ERZİNCAN