Erzincan'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 4 kişi yakalandı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülmekte olan çalışmalar kapsamında "Sosyal Medya Hesapları" üzerinden "Silahlı Terör Örgütü Propagandası" yaptıkları tespit edilen M.A. ve E.Y. ile, örgüt mensuplarını sahiplenici, övücü, benimseyici ve şiddete yönlendiren paylaşımlar yapan E.D. ve P.A isimli 4 şahıs yakalandı.
Şahıslar Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan'da Terör Propagandası Yapan 4 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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