Erzincan\'da Tır-Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Erzincan- Erzurum kara yolunda tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Saztepe mevkisinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, tır ile otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.