Erzincan'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Erzincan'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Erzincan\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
16.06.2026 08:57
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Erzincan Gülabibey Mahallesi'nde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı, olay güvenlik kamerasında.

Erzincan'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Gülabibey Mahallesi Dede Korkut Caddesi'nde meydana gelen kazada, 26 AAZ 986 plakalı otomobil ile kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yol kenarında park halinde bulunan 24 EC 120 plakalı araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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