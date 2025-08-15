Erzincan\'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 6 Yaralı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kaza, Erzincan- Sivas kara yolu Kızıldağ mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüleri belirlenemeyen 34 RP 3463 ve 19 BD 617 plakalı otomobiller çarpıştı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine kaza yerine İmranlı Arama Kurtarma, AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre, kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. - ERZİNCAN
