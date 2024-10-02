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Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu

Erzincan\'da Uyuşturucu Operasyonu

Üzümlü'de jandarma, 4 şüpheliyi yakaladı ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

02.10.2024 23:45
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Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Erzincan'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, merkez ve Üzümlü ilçesinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ile "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçlarının önlenmesi kapsamında yapılan operasyonda; 892 gram esrar maddesi, 358 gram açık tütün, 398 adet kilitli poşet, 5 adet cep telefonu ve 1 adet dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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