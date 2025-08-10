Erzincan\'da Uyuşturucu Operasyonu

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bir ev ve eklentilerine jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu suçlarının önlenmesi kapsamında Refahiye ilçesi mülki sınırları içerisinde 1 şahsa ait arazi ve ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 204 kök kenevir bitkisi, 2.714 gram kubar esrar, 1 adet 9 mm tabanca ve 7 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. - ERZİNCAN