Erzincan'da polisin yaptığı çalışmalarda 56,85 gram bonzai ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; 56,85 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Konu ile alakalı olarak 2 şüpheli gözaltına alındı. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 56,85 gram Bonzai Ele Geçirildi - Son Dakika
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