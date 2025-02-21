Erzincan\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

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Erzincan'da Yunus Emre Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Erzincan'da Yavuz Selim Mahallesi 565. sokakta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, çevrede paniğe yol açarken, ekiplerin yoğun çabaları sonucu diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış sebebine ilişkin incelemeler devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ERZİNCAN