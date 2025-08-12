Erzincan\'da Yangın: Samanlık ve Ahır Zarar Gördü

Erzincan'da samanlık ve ahır yandı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Erzincan'ın Bulutlu Mahallesinde samanlıkta çıkan yangın bitişiğindeki ahıra da sıçradı. Yangının büyümesi üzerine olay yerine 2 itfaiye aracı sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.
Yangında maddi hasar oluştu. - ERZİNCAN
