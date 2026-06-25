Erzincan Emniyeti Şehit Polis Rahmi Sarıgül’ün Annesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Erzincan Emniyeti Şehit Polis Rahmi Sarıgül’ün Annesini Ziyaret Etti

Erzincan Emniyeti Şehit Polis Rahmi Sarıgül’ün Annesini Ziyaret Etti
25.06.2026 09:46
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Erzincan Emniyet Müdürlüğü personeli, şehit Polis Memuru Rahmi Sarıgül'ün şehadet yıl dönümünde annesi Fatma Sarıgül'ü ziyaret ederek, şehidi rahmet ve minnetle andı. Yapılan ziyarette ailenin hatırı soruldu, her zaman yanlarında olunduğu ifade edildi ve dualar edildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü personeli, şehit Polis Memuru Rahmi Sarıgül'ün şehadet yıl dönümü dolayısıyla annesi Fatma Sarıgül'ü ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen ziyarette, şehit polis memuru Rahmi Sarıgül rahmet ve minnetle anıldı.

Şehit annesi Fatma Sarıgül ile bir süre sohbet eden emniyet personeli, ailenin hal ve hatırını sorarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Açıklamada, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerin rahmetle anıldığı belirtilerek, gazilere de şükran ve minnet duygularının iletildiği kaydedildi.

Ziyaret, yapılan duaların ardından sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, 3. Sayfa, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan Emniyeti Şehit Polis Rahmi Sarıgül’ün Annesini Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan Emniyeti Şehit Polis Rahmi Sarıgül’ün Annesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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