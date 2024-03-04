Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Şubat Ayı Faaliyetlerini Paylaştı

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Şubat ayı içerisinde yapılan faaliyetlerini paylaştı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suç aletleri ele geçirilirken hakkında arama kararı olan 209 kişi yakalandı.
Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, Şubat ayında gerçekleştirilen asayiş, trafik, siber, kaçakçılık ve terör faaliyetleri kapsamında;
41 asayiş, 2 kabahat, 63 takibi gereken, 12 kaçakçılık, 7 siber ve 1 terör olayı olmak üzere toplam 126 olay meydana gelirken bu olayların 124'ü, yani yüzde 96'sı aydınlatıldı.
İcra edilen asayiş faaliyeti ve uygulamalarında; 286 bin 694 kişi ile 17 bin 420 aracın sorgulaması yapılarak, çeşitli suçlardan aranması olan 290 şahıs yakalandı. Kayıp olarak aranan 4 kişi ise ekiplerce bulundu.
Ayrıca, asayiş ekipleri tarafından yapılan aramalarda 3 adet av tüfeği ele geçirildi.
Ay içerisinde sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Yapılan trafik uygulamalarında; 16 bin 757 araç kontrol edildi. 58 bin 311 şahıs sorgulaması yapıldı. 199 araç ve şahıs hakkında toplam 499 bin 67 TL cezai işlem uygulanırken 7 aranan araç, 3 aranan şahıs yakalandı. 1 alkollü araç kullanan sürücünün sürücü belgesi geri alındı ve 40 araç trafikten men edildi.
İcra edilen siber faaliyetleri neticesinde; 41 adet sosyal medya hesabı üzerinde yapılan çalışmalarda 3 adet suç tespit edilen hesap/şahıs hakkında işlem yapılırken 7 adet müstehcen içerikli ve 402 adet yasadışı bahis içerikli paylaşımların olduğu toplam 409 internet sitesinin erişime engellenmesi sağlandı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, vatandaşların siber suç mağduru olmalarının engellenmesi ve siber suçlarla ilgili kişisel korunma tedbirleri çerçevesinde bilinçlendirilmeleri maksadıyla; "Siber Suç Farkındalık ve Bilinçlendirme Faaliyetleri" kapsamında 126 vatandaş ve kurum personeline bu çerçevede eğitimler verildi.
Gerçekleştirilen 12 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik operasyonlarda, 25 şüpheli hakkında işlem yapılırken 2 kişi tutuklandı ve 2 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Operasyonlar sonucunda 66 gram metamfetamin, 12 gram kubar esrar, 20 kök kenevir, 13 gram bonzai ve 12 adet narkotik/psikotrop tablet ele geçirildi.
Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik diğer faaliyetlerde ise 4 adet cep telefonu, 1 adet flash bellek, 2 adet sim kartı, 1 adet hafıza kartı, 1 adet notebook, 78 adet tabanca fişeği ve 1 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. - ERZİNCAN
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