Erzincan İliç'te yaşanan heyelan sonrası 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan İliç'te yaşanan heyelan sonrası toprak altında kalan 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki madende 13 Şubat'ta yaşanan toprak kaymasında, 9 işçi toprak altında kalmıştı. Bakan Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Erzincan İliç'te yaşanan heyelan sonrası toprak altında kalan işçi kardeşlerimizden birinin daha bedenine ulaştık. Acılı ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Toprak altında kalan tüm işçilerimize ulaşana kadar yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz."

13 Şubat'tan bu yana toprak altından cansız bedeni çıkarılan işçi sayısı 5'e yükseldi. - ANKARA