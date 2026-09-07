Erzincan Munzur Mahallesi'nde eve silahla ateş açıldı; şüpheli gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan Munzur Mahallesi'nde eve silahla ateş açıldı; şüpheli gözaltında

Erzincan Munzur Mahallesi\'nde eve silahla ateş açıldı; şüpheli gözaltında
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın Munzur Mahallesi'nde gece saatlerinde bir eve silahla ateş açıldı. Kurşunlar camı kırarak içeri girdi ve duvara isabet etti; olayda yaralanan olmazken maddi hasar oluştu. Polis ekipleri, olay yerinde 2 boş ve 2 dolu kovan buldu; şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Erzincan'ın Munzur Mahallesi'nde bir eve silahla ateş edilmesi sonucu maddi hasar oluştu, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde şüpheli bir kişi, araçla evin önüne gelerek silahla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu kurşunlardan biri evin camını kırarak içeri girdi, bir diğeri ise duvara isabet etti.

Olayda yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Silah seslerinin duyulmasının ardından ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, 2 boş ve 2 dolu kovan bulundu.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Erzincan, Polis, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan Munzur Mahallesi'nde eve silahla ateş açıldı; şüpheli gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
Park halindeki otomobilde ölü bulundu Park halindeki otomobilde ölü bulundu
Bitlis Hizan’da silah bakımı yapan babanın silahı kazara ateş aldı, oğlu öldü Bitlis Hizan'da silah bakımı yapan babanın silahı kazara ateş aldı, oğlu öldü
Baraj kenarındaki buluşma kanlı bitti 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı Baraj kenarındaki buluşma kanlı bitti! 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı
Otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Güneş’ten acı haber Otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Güneş'ten acı haber
İran’dan İsrail’e 4 cepheli saldırı planı iddiası Hepsi aynı anda vuracak İran'dan İsrail'e 4 cepheli saldırı planı iddiası! Hepsi aynı anda vuracak

08:11
Arda Turan’ı çıldırtan pozisyon Spiker kahkahalara boğuldu
Arda Turan'ı çıldırtan pozisyon! Spiker kahkahalara boğuldu
07:53
Okulun yanı başında skandal görüntü Kimseye aldırış etmediler
Okulun yanı başında skandal görüntü! Kimseye aldırış etmediler
07:47
’Mankenler Kraliçesi’ydi Şimdi oto sanayide bambaşka bir hayatı var
'Mankenler Kraliçesi'ydi! Şimdi oto sanayide bambaşka bir hayatı var
07:33
SDGYPG cephaneliği boşaltıyor Değeri 1 milyar doları bulabilir
SDG/YPG cephaneliği boşaltıyor! Değeri 1 milyar doları bulabilir
07:18
Almanya’da siyasi deprem Seçimin ardından bu görüntü yeniden gündemde
Almanya'da siyasi deprem! Seçimin ardından bu görüntü yeniden gündemde
06:38
Öldü sanıp yas tutmaya başladılar 10 gün sonra mucize yaşandı
Öldü sanıp yas tutmaya başladılar! 10 gün sonra mucize yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 08:16:52. #7.12#
SON DAKİKA: Erzincan Munzur Mahallesi'nde eve silahla ateş açıldı; şüpheli gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement