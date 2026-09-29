Erzincan Valisi, Emniyet Müdürü Doköz\'e iade-i ziyaret yapıp POMEM\'den bilgi aldı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Esat Feryadi Doköz'e iade-i ziyarette bulundu.

Vali Aydoğdu, ziyarette Doköz'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak görevinde başarılar diledi.

Daha sonra Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürlüğünü ziyaret eden Aydoğdu, POMEM Müdürü Tuncay Sancak'tan eğitim faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aydoğdu, geleceğin teminatı olan polis adaylarının yetiştirilmesinde emeği geçen idareci ve eğitimcilere teşekkür etti.