Erzurum Adliyesi'nde Dosyaların Yüzde 90'ı Hedef Sürede Tamamlandı

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ERZURUM (İHA) – 2023 yılı Erzurum ve Mülhakat Adliyelerinin Adli Yargı Faaliyet Raporu'na bakıldığında Erzurum Adliyesi'ndeki dosyaların yüzde 90'nın hedef sürede tamamlandığı görüldü.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Bürosuna gelen soruşturma ve ihbar evrak sayısının toplamı 2021 yılında 20.190 iken, 2022 yılında 26.427, 2023 yılında bu sayı 26761 olarak gerçekleşti. 2024 yılına toplam 17.061 soruşturma ve ihbar dosyası devredildi.

Yargıda Zaman Yönetimi Hedef Süre kapsamında soruşturma ve davanın taraflara bildirilmesi uygulamasına 01.01.2019 tarihinde başlanmıştı. Bu kapsamda Erzurum Adliyesi'nde 2023 yılına ait 23 bin 700 soruşturma dosyasının 17 bin 548 adetine karar verildi. Soruşturma dosyalarının 15 bin 779 adeti hedef sürede tamamlandı. Erzurum Adliyelerinde bu sonuçlarla birlikte % 90,00 oranında başarıya ulaşıldığı görülüyor. Bin 769 adet soruşturma dosyasına hedef süre aşıldıktan sonra karar verildi.

Erzurum Adliyesi'nin 2023 faaliyet raporunda; 2023 yılında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na 23 bin 700 soruşturma dosyası geldiği görülüyor. Bir önceki yıldan devreden dosya sayısı ise 16 bin 356 oldu. Bu dosyalardan 23 bin 376'u karara bağlanırken, temizlenme oranı 98,63 olarak kayıtlara geçti. - ERZURUM